Atti persecutori e minacce contro l’ex: un arresto a Paola

I Carabinieri della compagnia di Paola, in collaborazione con quelli di Scalea hanno tratto in arresto un 37enne originario di Cetraro, ma domiciliato all’estero, per i reati di atti persecutori e violazione di misura cautelare.

Nella serata di sabato i militari sono stati attivati dalla preoccupata segnalazione dell’ex compagna che aveva ricevuto una videochiamata dove veniva insultata e minacciata di morte imminente dall’uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento nonché al divieto di accesso nella Provincia di Cosenza, il quale era appena atterrato in un aeroporto calabrese.

Con rapida sinergia e coordinamento tra i reparti, il Nucleo Operativo e Radiomobile di Paola è riuscito a fermarlo poco dopo nei pressi della stazione ferroviaria, evitando conseguenze nefaste, traendolo in arresto e conducendolo nella casa circondariale.