Il “Vespucci” a Reggio, l’icona del mare “battezzata” col peperoncino calabrese

È arrivata di buon’ora, un po’ prima delle 8 di questa mattina, ed ha attraccato alla banchina di Levante del porto di Reggio Calabria, l’Amerigo Vespucci, iconica nave scuola della Marina Militare italiana.

Alla sua undicesima tappa del Tour Mediterraneo, la nave resterà in riva allo Stretto fino al prossimo mercoledì 7 maggio, quando leverà gli ormeggi per dirigere la prua verso la città di Palermo, in Sicilia.

Anche a Reggio, come nelle altre tappe, è allestito il Villaggio IN Italia, da un'idea del ministro della Difesa Guido Crosetto sostenuta dallo stesso dicastero e da altri dodici.

Dopo l’ormeggio per la Vespucci è stato il momento della cerimonia di benvenuto alla quale hanno preso parte autorità civili e militari, con un vasto programma di incontri, poi, che riguardano tutti i giorni di permanenza in porto.

Sarà possibile anche visitarla ma le prenotazioni on line per salire a bordo si sono polverizzate in poche ore già dal primo giorno.

“Simboli dell'eccellenza italiana”

Tra coloro che hanno accolto l’unità della Marina, anche il sindaco Sindaco Giuseppe Falcomatà che l’ha definita “un’icona del mare” e “simbolo dell’eccellenza italiana nel Mondo””

“Un altro straordinario evento della nostra Primavera Reggina … Un vero e proprio monumento galleggiante, testimone di tante avventure e di un legame profondo che avvicina sempre di più la nostra città, cuore del Mediterraneo, al suo mare” ha sostenuto Falcomatà.

La marcia in più, piccante

Ad attendere la Vespucci anche il governatore Roberto Occhiuto che ha voluto donare alla nave scuola una piantina di peperoncino locale consegnato direttamente nelle mani del comandante del Veliero: “Uno dei simboli della Calabria entra così a far parte delle specie vegetali che accompagnano l’equipaggio … della nostra Marina Militare nelle sue traversate internazionali” ha affermato il presidente della Giunta Regionale: “Avviso ai naviganti: la Nave Vespucci ora viaggia con una marcia in più… piccante!”, ha poi concluso scherzosamente.