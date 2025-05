San Pietro Apostolo, ritrovato vivo il 90enne scomparso da sabato notte

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” di Vibo Valentia hanno ritrovato vivo il 90enne scomparso nella tarda serata di sabato scorso a San Pietro Apostolo, un piccolo paese in provincia di Catanzaro. L’uomo, che da tempo viveva in una casa di riposo fuori dal centro abitato, era caduto in un dirupo scosceso e coperto dalla vegetazione, poco distante dalla struttura.

Le ricerche, avviate nell’immediatezza dai Carabinieri della Stazione di Tiriolo a seguito della segnalazione al 112 NUE e coordinate dalla Prefettura di Catanzaro, anche in considerazione delle precarie condizioni dello scomparso, hanno visto la partecipazione di tutti gli assetti di protezione civile, anche con l’ausilio di droni, unità cinofile ed elicotteri, e si sono concentrate, senza sosta, nei dintorni della casa di cura.

Dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto, il pensionato è stato affidato ai sanitari per i controlli del caso.