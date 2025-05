Il Coro Città di Villa al Ravenna Festival con Riccardo Muti

Il Coro Città di Villa San Giovanni

“Cantare amantis est” è il nome del progetto, curato da Anna Leonardi e Michele Marco Rossi, che emerge nell’ampio cartellone di Ravenna Festival 2025 in cui i protagonisti saranno i cori provenienti da tutta Italia. Anche il “Coro Città di Villa San Giovanni”, associazione presieduta da Patrizia Arcuri e diretta dal M° Giusj Antonella Santacaterina, l’1 e il 2 giugno, parteciperà all’iniziativa, diretta dal grande maestro Riccardo Muti nel segno di Giuseppe Verdi.

Il progetto si muove nel viaggio delle “Vie dell’Amicizia” tessute da Muti nel corso della sua lunga ed importante carriera. Ravenna è stata individuata come tappa per questo importante momento dedicato alla musica corale e si unisce ad altre tappe come Sarajevo, New York, Gerusalemme e Kiev per realizzare un grande ponte che, con il linguaggio musicale, ha lo scopo di unire i popoli nel nome della solidarietà, della pace, della fratellanza e con la speranza che prima o poi queste guerre catastrofiche si fermino.

“Cantare è proprio di chi ama” questo il motto scelto che richiama a una frase di Sant’Agostino e che dà il titolo a questa profonda e brillante iniziativa in cui anche il coro villese, il cui scopo è proprio promuovere la città ma anche i valori culturali e di solidarietà propri dell’associazione, sarà impegnato per due giorni di lezioni, prove e approfondimenti.

Non a caso i brani che si studieranno con il maestro Muti e con al pianoforte il M° Davide Cavalli, saranno proprio quelli di Giuseppe Verdi, dal “Va’, pensiero” del Nabucco, passando per la “patria oppressa” del Macbeth a “Jerusalem! …Jerusalem!” da I Lombardi alla prima crociata. Un’occasione speciale per i cantori della città di Villa che amano non solo il canto ma anche il proprio paese.