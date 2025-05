Calcio, serie C: Feralpisalò e Crotone di nuovo in sfida per i play off

Nemmeno il tempo di analizzare i 90’ del primo turno nazionale dei play off, che si riscende in campo per la partita di ritorno Feralpisalò – Crotone, finita 3-1 per i calabresi all’andata. Lo scarto dei due gol, a favore dei calabresi, mette alle strette la squadra lombarda, costretta a ribaltare lo svantaggio per passare il turno, perché “testa di serie”. Una impresa difficile che richiede straordinarie energie, un forte aspetto mentale e applicare i collaudati principi di gioco, senza strategie esasperate. Nessun calcolo sull’esito del match, anche se la ragione dà favorito il Crotone per la sua vocazione offensiva, che il tecnico calabrese non intende sacrificare. Partita aperta per lo squalo, che non intende “speculare” sul vantaggio (due risultati su tre), ma “dettare legge, con umiltà e pronti a qualsiasi evenienza tattica degli avversari", spinti dai 14 successi interni, di cui 9 raggiunti con due gol di scarto. Aimo Diana, tecnico ha la giusta percezione del “pericolo” rossoblù, ma resta della convinzione che “non esistono risultati compromessi”.

di Giuseppe Romano

Nella città pitagorica, il primo gradino per raggiungere le stelle è stato superato con autorità, infliggendo un netto 3 – 1 ai “leoni” del Garda, Una vittoria che, agli oltre cinquemila spettatori presenti allo “Scida”, ha fatto capire la straordinarietà di questo finale, che trascinerà quelli della “Curva Sud” “fino all’ultima battaglia”.

Come annunciato con un fascione di oltre dieci metri. Di tanta adrenalina la squadra ne avrà bisogno anche anche al “Turina” del Garda, e la tifoseria rossoblù ci sarà. Di questo ne è convinto anche Emilio Longo, che ha sempre considerato il suo pubblico “destabilizzante” per gli avversari. Lo ha capito anche la “squadra”, pronta a rispondere con amore, passione e senso di responsabilità, in campo. L’obiettivo, per Feralpisalò e Crotone, è grande quanto lo è l’entusiasmo e la voglia di centrarlo. “«Servono degli eroi, perché è il momento di concludere un’impresa”, tuona Aimo Diana, per caricare i suoi. Mentre, Emilio Longo avverte: ”In questo match non possiamo pensare di difendere il nostro vantaggio”. Quindi, tutti chiamati al dovere di agire e operare dando, in campo, il meglio di se stessi.

Qualcuno dei “titolari” non sarà nella gara: nel Crotone mancheranno Cargnelutti e Vibicius, punti di forza in difesa e a centrocampo. Longo si affiderà ad Armini e Stronati, che “non faranno rimpiangere gli squalificati”. Nelle linee della Ferelpisalò solo qualche giocatore in riserva di energie, che costringe Aimo Diana a “cambi” forzati, coinvolgendo Luciani, Giudici, Cabianca e Balestrero. Panchine lunghe, con spirito di squadra, in entrambi i club, che non metteranno in serie difficoltà i due allenatori.

La gara è valevole per il ritorno del primo turno nazionale dei playoff in programma oggi, 14 maggio, alle ore 20:00 al Turina del HGarda.

I convocati

Crotone: 1 Sassi, 2 Piras, 3 Giron, 6 Di Pasquale, 7 Oviszach, 8 Stronati, 9 Gomez, 10 Vitale, 11 Murano, 12 Martino, 13 Armini, , 16 Gallo, 18 Guerini, 19 Cantisani, 20 Ricci, 21 Barberis, 22 D’alterio, 23 Groppelli, 25 Cocetta, 33 Rispoli, 38 Schirò, 41 Silva, 77 Vilardi, 93 Tumminello. Prenderanno parte alla trasferta anche gli squalifcati, Cargnelutti e Vinicius. I diffidati sono: Guerini e Vitale. All. Rmilio Longo

Federpisalò: PORTIERI 1 Rinaldi, 12 Lovato, 22 Liverani; DIFENSORI 3 Rizzo, 4 Sørensen, 5 Pasini, 16 Luciani, 24 Boci, 26 Diop, 35 Cabianca, 63 Verzeletti; CENTROCAMPISTI 6 Di Marco, 8 Balestrero, 10 Di Molfetta, 11 Giudici, 15 De Francesco, 20 Zennaro, 21 Cavuoti, 27 Hergheligiu, 70 Tomaselli, 75 Brambilla; ATTACCANTI 17 Crespi, 29 Santini, 45 Maistrello. Non Disponibili: Pilati, Visentini. All: Aimo Diana.

Arbitro: Edoardo Gianquinto - sezione AIA di Parma.

Il fischietto emiliano ha 3 precedenti con gli squali: Crotone-Giugliano 3-1 stagione 2022/23, Brindisi-Crotone 0-2 nel 2023/24 e Crotone-Catania 3-2 nell’attuale stagione.

Assistenti: Marco Colaianni di Bari e Simone Pistarelli di Fermo; quarto ufficiale: Gabriele Restaldo di Ivrea; Var: Daniele Minelli di Varese; Avar: Silvia Gasperotti di Rovereto.