Calcio, Playoff Serie C. Sorteggiati i quarti di finale, col Crotone c’è il Vicenza

Sorteggiati, nella mattinata odierna, gli accoppiamenti valevoli per i quarti di finale dei playoff per la Serie C: il Crotone dovrà vedersela contro il Vicenza con gara d'andata prevista all’Ezio Scida domenica prossima, 18 maggio, con partita di ritorno programmata per il 21 successivo.

Le altre gare in programma nello stesso giorno sono: Gara 1: Giana Erminio-Ternana (testa di serie); Gara 2: Crotone-L.R. Vicenza (testa di serie); Gara 3: Vis Pesaro-Pescara (testa di serie); Gara 4: Atalanta U23-Audace Cerignola (testa di serie).

Anche per questo turno non sono previsti tempi supplementari o rigori, chi vincerà si qualificherà alla fase successiva. In caso di parità a fine gara, il passaggio sarà garantito alla squadra con più punti. La vincente tra Crotone e Vicenza affronterà in semifinale chi si aggiudicherà l'incontro tra Giana Erminio e Ternana.