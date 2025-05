Viaggiare in primavera, attenzione a piogge e grandinate

Arriva la primavera, il sole alto nel cielo scalda la terra, fioriscono piante e fiori, e torna la voglia di viaggiare e fare nuove esperienze. Per gli amanti dei viaggi on the road è il periodo migliore, lontano dal sol leone estivo e al sicuro dal flusso di vacanzieri in fuga dalle grandi città e in cerca di un fresco ristoro nelle zone balneari della Penisola.

Ma questa stagione nel suo slancio vitale riserva di tanto in tanto qualche spiacevole sorpresa, come grandinate, vento forte e vere e proprie bombe d’acqua. A peggiorare la situazione ci pensa anche il riscaldamento globale, che ha reso ancora più temibili i fenomeni meteo avversi, aumentandone la frequenza e accrescendone l’intensità.

In questo periodo, precisamente nel mese di maggio, il 2024 ha sancito molti record di precipitazioni: Milano ha ricevuto 320 mm di pioggia, più del doppio rispetto alla media, mentre in Veneto maggio è stato il secondo mese più piovoso degli ultimi 30 anni, con ben 28 giorni di pioggia.

Tergicristalli efficienti per una visibilità ottimale

Quando ci mettiamo alla guida in questo periodo, che lo facciamo per lavoro o per piacere, dobbiamo dunque prestare sempre molta attenzione alle condizioni meteo che dovremo affrontare ed essere preparati a fenomeni meteo avversi, anche improvvisi. Per questo è importante effettuare una manutenzione regolare della nostra auto: freni, sospensioni, pneumatici sono fondamentali perché responsabili della stabilità del veicolo, ma non bisogna dimenticare l’importanza di avere una visibilità ottimale durante la guida. è importante quindi verificare che i tergicristalli della nostra auto siano sempre in ottime condizioni e non presentino segni di usura o malfunzionamento. Tergicristalli inefficaci, infatti, possono creare gravi problemi di visibilità, soprattutto durante pioggia e grandine, diminuendo la nostra sicurezza stradale.

Prima di affrontare un viaggio, ma anche per chi si muove quotidianamente su strade urbane, è importante in questo periodo dell’anno, effettuare un controllo dei tergicristalli e una conseguente manutenzione, andando a sostituire eventuali componenti malfunzionanti o, se necessario, l’intero elemento. Solitamente i tergicristalli vengono sostituiti ogni 18-24 mesi, ma è soprattutto al termine della stagione invernale che è importante effettuare un controllo approfondito: durante l’inverno, infatti, vengono sottoposti a un utilizzo frequente, con conseguente logoramento meccanico e usura delle componenti ad opera di agenti esterni come sbalzi termici, ghiaccio e residui solidi.

Affidati alla qualità

Se i tergicristalli della tua auto mostrano segni di usura o malfunzionamento provvedi subito alla loro sostituzione e affidati alle migliori marche del settore. Le spazzole sono l’elemento che si logora più velocemente e se usurate o strappate possono rendere i tergicristalli del tutto inefficaci, con un grave pericolo per la nostra sicurezza si strada. Tuttoautoricambi consiglia di scegliere spazzole di marche come BOCH, Valeo, RIDEX, Champion, produttori specializzati e dalla lunga tradizione nel settore.

Acquistare prodotti affidabili e di qualità può richiedere inizialmente un esborso maggiore, ma si tratta di un investimento che dà i suoi frutti nel lungo periodo, offrendo una garanzia di efficienza e longevità, che stanno alla base della nostra sicurezza su strada.