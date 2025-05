All’Unical si parla di cibo e tracciabilità per itinerari di salute e identità

Nei giorni scorsi, presso l’Aula Circolare del Polifunzionale dell’Università della Calabria, si è svolto l’incontro dal titolo “Cibo & Cultura: Tracciabilità per itinerari di salute e identità”, organizzato dai docenti Unical Antonella Reitano e Marco Fazio, in collaborazione con il Soroptimist International Club di Cosenza e il Consorzio di Tutela e Valorizzazione Olio di Calabria Igp.

"Ad aprire i lavori e moderare l’incontro - comunica l'Unical - è stata Antonella Reitano, decano del Corso di laurea in Scienze turistiche. Massimino Magliocchi, presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’Olio di Calabria Igp, ha tenuto una relazione su “L’olivicoltura: la nostra storia, il nostro futuro”, con riferimenti alle virtù terapeutiche dell’olio extravergine d’oliva, di cui si parla anche nella letteratura greca e latina.

Un viaggio nel tempo che ha messo in luce come la valorizzazione della tradizione, unita a una visione condivisa, possa diventare motore di sviluppo per il futuro del comparto olivicolo regionale.

Mentre Giuseppe Perri, direttore del Consorzio, ha parlato delle nuove misure adottate per garantire la tracciabilità e la tutela dell’olio extravergine d’oliva Igp calabrese. In particolare, si è soffermato sulla speciale etichetta anti contraffazione, un sistema innovativo frutto di un accordo del Consorzio con il Poligrafico e Zecca dello Stato.

Francesca Stumpo, presidente del Soroptimist International Club di Cosenza, ha illustrato i valori dell’associazione presente al convegno poichè legata alla salvaguardia dell’ambiente e alla consapevolezza alimentare.

A concludere, Marco Fazio, Professore di tecniche di Neuromarketing, che si è soffermato sull’utilizzo turistico dell’olio evo, prodotto identitario calabrese, evidenziando il valore di marchi di tutela come l’Igp. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per la presenza di molti studenti afferenti a diversi corsi di laurea che hanno animato il dibattito con curiosità.