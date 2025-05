Calcio. Derby della Val di Neto, i sindaci: “Che sia una festa di sport”

Il 25 maggio si avvicina e per le comunità di Scandale e Rocca di Neto non sarà una domenica come le altre. Le rappresentative delle due comunità si sfideranno al “Luigi Demme” di Scandale in derby dal sapore di Promozione e i rispettivi primi cittadini si auspicano una festa di sport per tutti nella Valle del Neto.

"Lo sport dilettantistico, nelle nostre comunità, è un presidio di socialità e un momento di confronto generazionale. Il prossimo 25 maggio sarà una giornata speciale per le nostre comunità. Il Derby - affermano i sindaci - rappresenta molto più di una semplice partita di calcio: è l’occasione per celebrare lo sport, il territorio e lo spirito di appartenenza che ci unisce".

I due amministratori rivolgono quindi un appello congiunto a tutti, tifosi e appassionati: “viviamo questa giornata come una vera e propria festa di sport, nel segno del rispetto, del tifo sano e dell’amicizia tra paesi che condividono storia, tradizioni e valori comuni”.

“Il derby - proseguono - sarà un momento di grande emozione e coinvolgimento, soprattutto perché si tratta di una sfida che profuma di Promozione. Ma al di là del risultato, ciò che davvero conta è che il calcio continui a essere strumento di inclusione, partecipazione e unità per tutta la Valle del Neto”.

Da qui l’invito a tutti i partecipanti “a tifare con entusiasmo e correttezza, sostenendo le proprie squadre con orgoglio ma nel pieno rispetto dell’avversario e delle regole. Che sia, per tutti, una giornata di sport vero, di passione condivisa e di comunità”, concludono i sindaci.