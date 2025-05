Santo Stefano di Rogliano, incendio devasta tetto di un asilo

Soccorritori a lavoro nella scuola dell’infanzia di Santo Stefano di Rogliano

Un incendio ha devastato il tetto di una scuola dell’infanzia di Santo Stefano di Rogliano, nel cosentino. Sul posto, intorno alle sei e mezza di questo pomeriggio un squadra dei Vigili del Fuoco del capoluogo bruzio, che al suo arrivo ha constatato come le fiamme avessero avvolto la copertura dell’istituto, in particolare l’impianto fotovoltaico installato sulla falda del tetto coinvolgendo anche porzioni del solaio e alcuni locali interni.

I pompieri hanno provveduto contenere e poi spegnere il fuoco utilizzando una autopompa e un’autoscala, dando priorità alla salvaguardia della struttura e ad evitare che si propagasse alle aree vicine.

Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita. Presenti sul luogo i Carabinieri della Stazione competente ed il Sindaco di Santo Stefano per le attività di supporto e coordinamento. Al momento in cui scriviamo sono ancora in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area interessata.