Crotone. Non si dà pace per la fine della relazione, stalkerizza l’ex

Un’altra storia in cui la fine di una relazione si è trasformata in un vero e proprio incubo per una della parti, e come spesso succede in questi casi, anche qui per una donna.

Accade a Crotone dove i carabinieri della stazione locale hanno indagato su un 50enne del posto che non accettando la separazione dalla compagna l’avrebbe stalkerizzarla: pedinandola, appostandosi nei pressi del luogo dove lavora lavoro, e pretendendo che ricominciasse a frequentarlo.

Al rifiuto della vittima, poi, avrebbe iniziato ad insultarla e minacciarla, provocando alla ex ansia e preoccupazione che l’ha poi spinta a denunciare il tutto ai Carabinieri.

L’indagine, effettuata sotto la direzione della Procura della Repubblica pitagorica, ha quindi portato ad applicare al 50enne un divieto di avvicinamento alla persona offesa.