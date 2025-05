Violenta rissa a Crotone, volano bastoni e bottiglie: denunciati due giovani

Gli uomini della polizia di Crotone sono intervenuti nelle scorse ore per sdare una violenta rissa avvenuta nel centro cittadino e che ha coinvolto tre persone, due delle quali identificate immediatamente, B.A. e S.A.J.m le loro iniziali.

L’episodio si è verificato nei pressi di una sala giochi in via Interna Marina, suscitando allarme e preoccupazione tra i presenti che hanno subito chiesto aiuto.

Da quanto ricostruito dagli investigatori, il tutto sarebbe scaturito da una discussione degenerata rapidamente in una aggressione fisica in cui i coinvolti avrebbero usato anche una mazza di legno e una bottiglia in vetro rotta.

I testimoni hanno immediatamente chiamato il 112, facendo arrivare sul posto una Volante della Polizia, che ha riportato la situazione alla calma e avviato le indagini per ricostruire l’accaduto ed evitare conseguenze peggiori.

Grazie proprio alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, due dei partecipanti, di 20 e 23 anni, già noti per precedenti episodi di disturbo dell’ordine pubblico, sono stati identificati nel giro di pochi minuti e denunciati in stato di libertà per il reato di rissa e porto di armi od oggetti atti ad offendere, ovvero gli oggetti usati nello scontro e che sono stati sequestrati.

Al momento sono in corso altre indagini per chiarire le cause e le responsabilità dell’accaduto.