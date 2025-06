Crotone, violenta rissa nella sala giochi: attività sospesa per una settimana

Il Questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, ha emesso un provvedimento di sospensione a carico di un'attività di sala giochi nelle vicinanze del lungomare - con annessa somministrazione - per la durata di sette giorni.

L'azione è scaturita a seguito di una violenta rissa che si è verificata alcuni giorni fa (QUI), la quale ha creato allarme e preoccupazione tra i cittadini, abitualmente frequentatori della zona e dei residenti.

L'attività si inserisce nell'ambito di una più ampia azione di prevenzione e contrasto della criminalità urbana, volto a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, oltre che la tutela verso i cittadini.

L’impegno della Questura, è finalizzato maggiormente a far sì che i luoghi pubblici non diventino punto di ritrovo per individui coinvolti in attività illecite e soprattutto per prevenire e scoraggiare questi episodi.

La misura di sospensione effettuata, rappresenta uno strumento volto ad interrompere contesti ritenuti a rischio e ripristinare allo stesso mono le condizioni legalità e tranquillità.