Maltrattamenti in famiglia, quattro sorveglianze speciali nel catanzarese

Sono 4 le misure di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emesse dal Tribunale di Catanzaro, che ha accolto le proposte del Questore scaturite da accurate e articolate attività istruttorie condotte dalla sezione misure di prevenzione della divisione Polizia anticrimine, nei confronti di persone residenti in città e provincia, indiziate dei delitti di maltrattamenti e di atti persecutori in danno di conviventi ed ex compagne.

Delle misure, tutte della durata di 3 anni, tre sono state disposte per i reati di maltrattamenti in famiglia e una per il reato di atti persecutori. Le quattro persone destinatarie devono osservare una serie di obblighi e divieti previsti dalla specifica norma, compreso il divieto di avvicinamento alla parte offesa ed ai luoghi frequentati dalla stessa e il divieto di comunicare con la vittima attraverso qualsiasi mezzo, compresi quelli postali, telefonici o telematici. Inoltre, per tutta la durata della sorveglianza, dovranno presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza per 2 volte alla settimana. In base alla vigente normativa, si è provveduto nei loro confronti al ritiro dei documenti di identità validi per l’espatrio.

La misura circa gli atti persecutori in danno della sua ex compagna, è stata adottata nei confronti di un 64enne di Montepaone, che ha reiterato nel tempo condotte variamente vessatorie e persecutorie, con gravi minacce, ingiurie e violenze anche fisiche, sia durante la relazione sentimentale che dopo la sua cessazione.

Le tre misure per maltrattamenti in famiglia, sono state adottate nei confronti di due residenti a Soverato, rispettivamente un 29enne e un 47enne, che in danno delle rispettive compagne conviventi, hanno reiterato nel tempo condotte variamente maltrattanti, gravemente vessatorie, minacce, ingiurie e brutali aggressioni fisiche, in una escalation inquietante. Situazione simile anche per un catanzarese di 30 anni, viste le violenze commesse in danno della sua ex compagna sia durante la relazione sentimentale che dopo la sua cessazione.