Pizzo. In pescheria tre tonni rossi da 240 chili, scattano multa e sequestro

Tre esemplari di tonno rosso, per un peso totale di circa 240 chili, sono stati sequestrati stamani dagli uomini della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Vibo Valentia.

I militari, insieme ai veterinari dell’Asp provinciale, hanno difatti ispezionato una pescheria di Pizzo Calabro imbattendosi nel pescato che è risultato senza documentazione che ne attestasse la tracciabilità e la provenienza e che era pronto per la vendita. Il titolare dell’attività è stato così sanzionato in via amministrativa per un importo complessivo di 1.500 euro.

La Guardia Costiera fa sapere che le attività di controllo finalizzate proprio al contrasto della pesca illegale del tonno rosso e della sua immissione sul mercato, continueranno anche nei prossimi giorni, sia via terra che via mare.