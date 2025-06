Abusivo e pure in area vincolata, chiosco sequestrato nel crotonese

Una chiosco bar risultato abusivo oltre che realizzato su un’area demaniale marittima sottoposta a vincolo paesaggistico. L’hanno scoperto le fiamme gialle di Crotone a Cirò Marina, facendo inevitabilmente scattare il sequestro della struttura.

Da quanto accertato, il manufatto - utilizzato per vendere cibo e bevande all’interno di una struttura balneare - era già esistente e ancorato stabilmente al suolo con un massetto in cemento, ma non aveva le necessarie autorizzazioni urbanistiche, paesaggistiche e demaniali.

La altre irregolarità

Nello stesso contesto, i finanzieri hanno anche controllato il ristorante all’interno del lido, ed anche qui hanno riscontrato delle irregolarità, in questo caso quanto alla tracciabilità degli alimenti, dal che ne nono seguite delle sanzioni amministrative.

Gli accertamenti, inoltre, hanno permesso di rilevare delle occupazioni abusive del suolo demaniale marittimo e degli ampliamenti non autorizzati di opere esistenti in concessione, per le quali sono state elevate sanzioni per un importo complessivo superiore a 7mila euro.

Per tutte le violazioni riscontrate, il proprietario della struttura è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di area demaniale marittima.

L’operazione

L’attività - che si inserisce nel contesto dei controlli disposti dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia finalizzati alla tutela degli interessi dell’erario, della salute pubblica e del lecito e leale esercizio delle attività economiche – è stata eseguita dal personale della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone, con il supporto dei veterinari del Servizio di Prevenzione dell’Asp provinciale e del personale tecnico del Comune di Cirò Marina.