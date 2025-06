Aeroporti calabresi, 50% di sconto sui parcheggi per chi prenota online

Cinquanta per cento di sconto sui parcheggi, valido esclusivamente per le prenotazioni online effettuate sul sito parking.sacal.it, per quanti decidono di partire da uno degli aeroporti regionali.

La promozione, attiva da domani, 11 giugno, e durerà fino al 31 agosto prossimo, è soggetta a disponibilità limitata e riguarda i parcheggi ufficiali degli scali di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria.

Un’iniziativa della Sacal per accompagnare la crescita del traffico offrendo servizi sempre più comodi e accessibili: i parcheggi dell’azienda sono infatti a pochi metri dai terminal, senza navette né attese, perfetti anche nei periodi di massima affluenza.

“Dopo il forte incremento registrato nei primi mesi dell’anno (QUI) vogliamo continuare a sostenere chi sceglie di volare dalla Calabria, rendendo l’esperienza ancora più accessibile e conveniente. Questa promozione è un invito a vivere un’estate di viaggio in totale serenità, fin dal parcheggio”, afferma Marco Franchini, Amministratore Unico della Sacal.