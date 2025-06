Rischio stress termico, Governatore vieta i lavori nelle ore più calde

Con una ordinanza “contingibile e urgente” il governatore della Calabria Roberto Occhiuto ha decretato una serie di linee guida per salvaguardare i lavoratori sottoposti - in ragione della loro attività che li costringe per ore all’esterno - al cosiddetto rischio di stress termico, particolarmente pericoloso durante la stagione estiva.

Nell’atto il presidente vieta quini il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12:30 alle 16, con efficacia immediata e fino al prossimo 31 agosto, sull’intero territorio regionale nelle aree o nelle zone interessate dallo svolgimento di attività nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”, segnali un livello di rischio “Alto”.

Restano salvi eventuali provvedimenti dei sindaci limitati all'ambito territoriale di riferimento mentre il divieto non si applica per gli interventi che, a seguito di eventi imprevedibili, siano improrogabili e indispensabili al ripristino di servizi essenziali. La mancata osservanza degli obblighi comporterà delle sanzioni, così come previste dalle leggi.