Pd Calabria: “Urge chiarimento su indagini sul presidente Occhiuto”

“Serve al più presto un chiarimento sulle indagini che interessano il presidente della Regione Calabria, che si è dichiarato estraneo ai fatti, pur senza esplicitarli”.

È quanto, in una nota, afferma il Pd Calabria a proposito della notizia di indagini in corso, per presunta corruzione, nei riguardi del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto (QUI) e di alcune persone che gli sarebbero vicine.

“Confermiamo la nostra posizione sul rispetto delle garanzie costituzionali previste, ma – continuano i dem – restiamo in attesa degli sviluppi della vicenda, ben consapevoli che Roberto Occhiuto, la sua giunta e la sua maggioranza hanno gravi responsabilità e colpe politiche, soprattutto per il declino della sanità pubblica regionale e per la loro obbedienza cieca agli ordini dei partiti di governo, i quali vogliono che la Calabria, sempre più sganciata dall'Italia, rimanga – concludono – una riserva di voti del centrodestra”.