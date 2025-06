Fucili, pistola e munizioni nel casolare. 58enne finisce in carcere

Un 58enne di Soveria Mannelli, con precedenti, è stato trovato in possesso di una carabina con funzionamento “a pompa” e di un revolver, entrambi senza elementi identificativi e, quindi, ritenuti clandestini.

La scoperta dei Carabinieri in un vecchio casolare nelle campagne del piccolo comune dell’area montana del Reventino, grazie anche all’infallibile fiuto del cane Marley, perfettamente addestrato alla ricerca di armi ed esplosivi.

Durante l’attività sono state poi sequestrate numerose munizioni, di vario calibro, anch’esse detenute illegalmente e compatibili con le armi ritrovate, oltre a due ottiche di precisione e ad una carabina ad aria compressa che potrebbe essere stata modificata per aumentarne la potenza oltre i limiti consentiti dalla Legge.

Anche fuochi artigianali

Sempre a disposizione dell’uomo, sono stati rinvenuti due artifizi pirotecnici che gli artificieri di Catanzaro hanno definito di tipo artigianale e con l’etichetta contraffatta.

La detenzione di prodotti esplodenti non riconosciuti e classificati dal Ministero dell’Interno, o senza della marcatura “CE”, è vietata e punita la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa che può andare dai 10 mila ai 100 mila euro.

L'udienza di convalida

Il 58ennne è stato arrestato e per lui si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Catanzaro-Siano. Detenzione in carcere confermata dal Gip in sede di convalida.