Operazione Millennium: annullate le accuse di narcotraffico a Nicodemo Angiolini

Nel contesto dell’operazione Millennium (QUI), il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha annullato l’accusa di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nei confronti di Nicodemo Angiolini, arrestato lo scorso 21 maggio nell’ambito della vasta indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Angiolini, difeso dagli avvocati Rosario Milicia e Davide Vigna, era stato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare che lo indicava come partecipe dell’associazione criminale dedita al narcotraffico. Accusa che, all’esito dell’udienza camerale, è stata integralmente resa nulla.

Il provvedimento, depositato in data odierna - venerdì 20 giugno - ha accolto le argomentazioni difensive, che avevano evidenziato l’assenza di elementi concreti idonei a sostenere l’esistenza di un vincolo stabile e organizzato tra l’indagato e gli altri indiziati, come richiesto per la configurabilità del reato associativo.

Rimangono in capo all’indagato residui addebiti di minore entità, attualmente al vaglio dell’Autorità giudiziaria.