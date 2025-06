Calcio, Serie C. Primo rinforzo per i rossoblù: a Crotone l’estremo difensore Merelli

Davide Merelli

Primo rinforzo in casa rossoblù che si apprestano ad affrontare da protagonisti la nuova stagione 2025/26 che vede tante nuove ostiche sfide all'orizzonte.

Prima fra tutte il derby con i cugini rossoblù del Cosenza e con i neo retrocessi della Salernitana; ma poi, a tenere banco, ci saranno anche scontri amarcord come Benevento, Catania, Foggia etc.

Il primo ruolo che i rossoblù hanno deciso di rinforzare è quello dell'estremo difensore ed infatti, con nota ufficiale, l'Fc Crotone stamani ha comunicato di aver acquistato il diritto alle prestazioni sportive del portiere Davide Merelli.

Merelli è nato a Manerbio (Brescia) il 4 marzo del 1996 e nella città pitagorica ritroverà mister Emilio Longo con cui ha già lavorato a Picerno.

Il neo estremo difensore, cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, si è legato al club calabrese con un contratto biennale. Ottimo colpo per i pitagorici che per questa stagione sembrano aver iniziato col piede giusto per mantenere alto l'entusiasmo ritrovato dai propri supporter e disputare un campionato d'alta classifica strizzando l'occhio, chissà, ad un ritorno in cadetteria senza passare dalla lotteria dei playoff.

(F.P.)