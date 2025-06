Magnetoterapia a casa: guida al noleggio dei dispositivi e vantaggi rispetto all’acquisto

Curarsi con la magnetoterapia a casa offre tutta una serie di interessanti benefici per il paziente, perché caratterizzata da una grande flessibilità, ma senza rinunciare alle performance.

Grazie ai moderni dispositivi di magnetoterapia portatili, il paziente può difatti gestire in autonomia le sedute quotidiane, riducendo i costi legati ai trattamenti in studio, ma mantenendo costanti i benefici nel lungo periodo.

Ciò la rende una scelta sempre più diffusa nell'ambito terapeutico, anche perché non invasiva, ma capace comunque di trattare in maniera determinante dolori cronici e/o articolari, infiammazioni e disturbi di natura muscolo scheletrica.

Questo approfondimento è dedicato a chi, come te, cerca una guida smart per capire come, dove e quale dispositivo per la magnetoterapia noleggiare.

Analizzeremo assieme i dettagli per aiutarti a definire la tua scelta, effettuando un paragone necessario anche con l'opzione di un eventuale acquisto dell'apparecchiatura: insomma, una panoramica completa sull'argomento!

Magnetoterapia a casa: una scelta efficace e flessibile

Che si tratti di una frattura da consolidare, di un dolore articolare ricorrente o di un'infiammazione da ridurre, la magnetoterapia a casa risulta sempre una scelta efficace e flessibile.

Salvo rare eccezioni, può essere impiegata per trattare disturbi e patologie anche in soggetti fragili.

Anzi, proprio per tale categoria si rivela utilissima, in quanto non invasiva e facile da usare da soli (o da un caregiver), semplicemente avviando il programma già pre impostato sul dispositivo.

Noleggio dispositivi per la magnetoterapia domestica: 5 consigli

Se hai intenzione di noleggiare un dispositivo per la terapia magnetica da usare a casa, di certo ti starai facendo mille domande diverse, ma tutte portano ad un solo interrogativo: che dispositivo scelgo?

Sul mercato ci sono decine e decine di soluzioni differenti, ma bisogna vagliare bene non solo l'apparecchio, ma anche altre caratteristiche tecniche e logistiche ad esso associate.

Ecco perché abbiamo realizzato un sunto in 5 punti per scegliere il dispositivo perfetto per la tua terapia magnetica domiciliare.

1. Scegliere un'agenzia affidabile

Primo, indispensabile punto: scegli un'agenzia per il noleggio che sia affidabile.

Verifica le recensioni degli altri utenti, in modo tale da avere un metro di confronto valido e veritiero.

Assicurati che sia registrata alla Camera di Commercio locale e che, di conseguenza, abbia una partita IVA valida: due elementi che ti consentiranno di ricevere e scaricare dalla dichiarazione dei redditi la fattura del noleggio, senza intoppi.

Verifica anche che i contatti (telefono, WhatsApp, mail) siano attivi e reattivi: è fondamentale.

Tutti questi elementi ti permetteranno di identificare l'agenzia in maniera precisa e renderanno più facile la tua scelta.

2. Dispositivo di ultima generazione

L'affidabilità dell'agenzia non può prescindere, però, dalla possibilità di noleggiare un dispositivo di ultima generazione.

Il trattamento dà risultati migliori e più rapidi, se si utilizzano apparecchiature nuove, perché le innovazioni tecnologiche del settore sono in continua evoluzione.

Per il paziente si rivela un vantaggio competitivo notevole, perché può non solo risparmiare tempo, ottenendo risultati in minor tempo, ma anche risparmiare soldi perché la durata del noleggio dell'apparecchio sarà inferiore rispetto a vecchi modelli.

Ad esempio, l’azienda online specializzata in noleggio di magnetoterapia Magnetopro offre nel suo catalogo due macchinari d’eccellenza: MAG 2000 di I-Tech e Magnetocemp di Globus.

Si tratta di apparecchi performanti e facili da usare, che inglobano in sé il meglio della più recente tecnologia di settore. Inoltre, dispongono di una serie di programmi pre impostati pronti da avviare e di una semplicità di utilizzo davvero estrema: perfetti per il paziente domiciliare per muoversi in autonomia.

3. Adeguatezza dei programmi

Come avrai intuito, non tutti i dispositivi per la magnetoterapia a casa sono uguali e, soprattutto, non tutti sono capaci di trattare determinati disturbi e/o patologie.

Questo dipende non solo dall'età del modello, ma anche e soprattutto dall'intensità e dai programmi disponibili, nonché dalla possibilità di personalizzare uno o più programmi.

L'intensità è un parametro fondamentale per il trattamento con la magnetoterapia, poiché più è alto il suo valore e maggiore sarà la penetrazione in profondità.

Ciò si traduce sì in tempi più rapidi di guarigione, ma resta un requisito fondamentale per chi deve effettuare una terapia magnetica in presenza di fasciature rigide o gessi.

In merito ai programmi disponibili, in genere tutti i dispositivi hanno un set già pre impostato. Questo consente al professionista o al paziente di scegliere quello adatto alle proprie esigenze, in maniera immediata.

In alcuni casi, può rendersi necessaria la possibilità di personalizzare un trattamento, nel caso, ad esempio, di pazienti particolari. Qui il medico curante potrà settare ogni parametro in base a specifiche esigenze.

In tal senso, sarà necessario scegliere un macchinario che consenta la personalizzazione della seduta e che, magari, la tenga registrata sul dispositivo, così che il paziente possa avviarla anche in autonomia.

Valutare queste caratteristiche sarà assolutamente imprescindibile, sia tu un professionista o un paziente.

4. Adeguatezza degli accessori

Ogni dispositivo porta con sé in dotazione degli accessori, ovvero fasce, tappetini o cuscinetti magnetici nel cui interno troviamo uno o più solenoidi.

Il solenoide è una bobina in rame che, attraversata dalla corrente, crea magnetismo artificiale. Va da sé, dunque, che sia un elemento fondamentale della magnetoterapia CEMP.

Affinché la terapia abbia effetto, i solenoidi vanno posizionati in maniera coerente con la zona da trattare.

Per questo motivo, a seconda della problematica da trattare, sarà più utile scegliere apparecchi dotati di:

Cuscinetti magnetici : sono accessori ideali per trattare aree specifiche come la schiena o le ginocchia

: sono accessori ideali per trattare aree specifiche come la schiena o le ginocchia Tappetini magnetici: sono indispensabili quando il trattamento deve essere effettuato su aree del corpo molto estese

Fasce magnetiche: sono, in genere, l'accessorio standard della maggior parte dei dispositivi per la magnetoterapia. Perfetti per avvolgere – letteralmente – le articolazioni ed i muscoli

5. Verificare i plus del servizio

Dopo aver vagliato le principali caratteristiche tecniche, c'è una cosa che non va affatto trascurata: i plus del servizio.

Un'assistenza H24 è un requisito certamente da prendere in considerazione, poiché può accadere che si abbia un problema con l’apparecchiatura e non si sappia come muoversi.

Allo stesso modo, è importante che il noleggiatore si occupi della manutenzione in maniera costante, così che l’apparecchio non abbia falle e possa funzionare sempre correttamente.

Inoltre, è da considerare la prassi adottata dal noleggiatore in caso di guasti. La soluzione ideale è che il prodotto venga immediatamente sostituito con un altro, così da evitare l’interruzione prolungata della terapia.

Infine, un plus ulteriore ma non per forza necessario è quello relativo alla gestione delle spese di spedizione, specie in caso di sostituzione del prodotto: se sono gratis, è un vantaggio sempre interessante.

Noleggio o acquisto del dispositivo magnetico?

Ora che hai chiaro come scegliere il dispositivo per la magnetoterapia più adatto, analizziamo i pro ed i contro del noleggio e dell'acquisto.

Te lo diciamo subito: i pro del noleggio della magnetoterapia sono decisamente maggiori e più interessanti di quelli relativi all'acquisto.

Tuttavia, per dovere di completezza, ti offriamo una panoramica esaustiva della situazione, così che tu possa vagliare con consapevolezza.

Noleggio: pro e contro

Pro

Basso costo iniziale Ideale per trattamenti a breve e medio termine Assistenza compresa 7 giorni su 7 Macchinario di ultima generazione e professionale Manutenzione costante effettuata dall'agenzia Nessuno stop alla terapia in caso di malfunzionamenti o rottura dell'apparecchiatura Possibilità di risparmiare se si noleggia per tempi più lunghi

Contro

L'apparecchio deve essere restituito al termine del noleggio Costo mensile ricorrente

Acquisto: pro e contro

Pro

Ideale i trattamenti lunghi (ad esempio il dolore cronico) Disponibilità continua e per tutta la famiglia Puoi scegliere il modello che desideri Se usato regolarmente, il costo viene ammortizzato nel tempo

Contro

Costo iniziale molto elevato Obsolescenza del prodotto con conseguenti trattamenti meno efficaci Nessuna assistenza prevista Manutenzione sempre a carico del paziente In caso di guasto, la terapia viene interrotta nell'attesa che l'apparecchio venga risistemato o riacquistato Costi di stoccaggio eventuali

Terapia magnetica a casa: versatile e attualissima

Abbiamo visto come i pro del noleggiare un dispositivo per la magnetoterapia a casa siano decisamente più interessanti dei contro e degli stessi vantaggi derivanti dall'acquisto.

Vantaggi che si traducono non solo in termini economici e logistici, ma anche di performance: un apparecchio aggiornato e con manutenzione costante è chiaro che offrirà un percorso terapeutico con prestazioni più alte.

La sua versatilità, la facilità di utilizzo e la non invasività di ogni seduta la rendono una soluzione terapeutica ideale per il trattamento alternativo dolore, per ridurre l’infiammazione ed incrementare i naturali processi biologici di recupero.

Per questo sempre più persone scelgono la terapia magnetica domiciliare: un alleato concreto per il benessere quotidiano, capace di adattarsi a diverse esigenze terapeutiche, senza rinunciare all’efficacia.