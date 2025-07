Donne che vestono d’ortica, al Chiostro voci e storie al femminile

Giovedì prossimo, 3 luglio (ore 21), il suggestivo Chiostro di Lamezia Terme ospiterà lo spettacolo teatrale “Donne che vestono d’ortica”, tratto dall’omonimo libro di Laura Calderini, pubblicato da Grafichéditore.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Lametino, rappresenta un’occasione unica per il pubblico lametino di immergersi in una narrazione intensa e coinvolgente, che ha già riscosso ampi consensi in tutta Italia infatti lo spettacolo si è aggiudicato il premio Cormorano 2025 a Napoli, oltre ad altri svariati riconoscimenti in tutta Italia

Lo spettacolo

Lo spettacolo si distingue per la sua forza evocativa e la capacità di dare voce a storie di donne che, metaforicamente, indossano abiti d’ortica per difendere la propria sensibilità, intelligenza e libertà in una società spesso ostile.

Attraverso una messa in scena che fonde rito, memoria e resistenza femminile, Beatrice Beltrani, che è allo stesso tempo interprete e regista, e la stessa Laura Calderini, nella veste di voce narrante, conducono lo spettatore in un viaggio emozionante tra passato e presente, offrendo un manifesto umano e sociale che invita alla riflessione e alla partecipazione attiva.

Le protagoniste

La performance, già apprezzata in altre città italiane, si caratterizza per la presenza di figure femminili straordinarie, pronte a rivendicare verità, coraggio e dignità.

Protagoniste della narrazione sono figure come Artemisia Gentileschi, Teodora (allieva di Trotula De Ruggiero), Lady Emma Hamilton, Suzanne Valadon, Erminia Frezzolini e una misteriosa “Colei che sa”, che si rivolgono a una scrittrice fuori dagli schemi, Isangela Gatteschi, per raccontare la loro verità e liberarsi dal silenzio.

La serata, realizzata con il sostegno del Sistema Bibliotecario Lametino, si inserisce nel calendario delle iniziative culturali estive della città e mira a promuovere la lettura, il teatro e il dialogo su temi di grande attualità. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti e dunque si consiglia la prenotazione.