Modifiche alla circolazione nel fine settimana sulle linee Tirrenica e Ionica

Modifiche alla circolazione nel fine settimana in Calabria, sulle linee Tirrenica e Ionica, per consentire i lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria, rispettivamente fra Villa San Giovani e Rosarno e fra Roccella e Catanzaro Lido.

I lavori interesseranno la linea Tirrenica dalle ore 9.30 alle ore 12.45 di sabato 5 e di domenica 6 luglio; sulla Ionica, dalle 5.00 alle 13.00 di domenica 6 luglio.

Alcuni treni di lunga percorrenza subiscono modifiche di orario, anche con anticipi di partenza e limitazioni di percorso. Regionale di Trenitalia ha riprogrammato il servizio con modifiche di orario e bus dedicati.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso.

I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su App. I clienti del Regionale possono ricevere le notifiche grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione.

Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.