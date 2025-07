Giornata infernale nel crotonese, caldo torrido e vento infiammano il territorio

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Una giornata di superlavoro, quella di oggi, per i Vigili del Fuoco di Crotone, che hanno affrontato un'intensa serie di interventi in tutta la provincia, messa a dura prova dal caldo eccezionale degli ultimi giorni e, in alcune aree, anche dal forte vento.

Già dalla mattina le squadre dei pompieri di tutta la provincia sono state incessantemente impegnate su diversi fronti. Le temperature torride, che hanno superato i 35 gradi in diverse località, unite alla siccità persistente, hanno creato un ambiente estremamente favorevole allo scoppio e alla propagazione di incendi.

Minacciate abitazioni

A complicare ulteriormente la situazione, in alcune zone, si è aggiunto un vento sostenuto che ha alimentato le fiamme, rendendo le operazioni di spegnimento ancora più ardue e pericolose.

Tra gli interventi più significativi si segnalano numerosi incendi di vegetazione e sterpaglie, che hanno minacciato abitazioni e colture, in alcuni casi sono intervenuti i sanitari del 118 per casi di intossicazione da fumo che hanno interessato alcuni abitanti delle case lambite dalle fiamme, creando molta paura e richiedendo l'immediato dispiegamento di uomini e mezzi. In più occasioni, è stato necessario l'ausilio di autobotti.

Un mix micidiale

Non sono mancati, inoltre, interventi legati a soccorsi tecnici urgenti. È stata dunque una giornata estremamente impegnativa, come purtroppo capita spesso in questo periodo dell'anno.

Il caldo intenso e il vento sono purtroppo un mix micidiale per gli incendi, e la cittadinanza viene invitata alla massima prudenza, in particolare evitando di accendere fuochi all'aperto e segnalando tempestivamente ogni principio d'incendio.

L'ondata di calore, infatti, non accenna a diminuire, e i Vigili del Fuoco di Crotone rimangono in stato di massima allerta, pronti a intervenire per la salvaguardia del territorio crotonese.