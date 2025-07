Piovono multe dalla Capitaneria di Porto: sanzioni per moto d’acqua e lidi

I servizi di polizia marittima, intensificati nel fine settimana dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Crotone, attraverso l’impiego di Motovedette e battelli veloci supportati via terra da pattuglie, hanno consentito di effettuare numerosi controlli nei confronti di stabilimenti balneari ed attività di ristorazione.

Le attività svolte in mare, hanno consentito di irrogare complessivamente otto multe ad altrettanti conduttori di moto d’acqua per la violazione dell’Ordinanza che stabilisce il divieto di navigazione nelle fasce orarie comprese tra le ore 11:00 e le ore 13 e tra le ore 17 alle ore 19.

Ai contravventori sono state contestate sanzioni amministrative pari a 459 euro, per un ammontare complessivo di circa 3.700.

Le verifiche effettuate via terra, sono state eseguite nell’ambito dell’operazione Mare e Laghi sicuri 2025 e finalizzati al rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di sicurezza.

Complessivamente sono stati sanzionati tre stabilimenti balneari - uno a Crotone e due a Sellia Marina - per differenti tipologie di carenze accertate in relazione alla corretta tenuta e presenza delle dotazioni di sicurezza e per il mancato rispetto delle disposizioni previste.

Nel complesso, le multe superano i tremila euro. Infine, in un ristorante di Cirò Marina, sono stati sequestrati prodotti ittici privi della necessaria documentazione che ne attestasse la tracciabilità.

A carico del titolare dell’attività è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro ed il pesce dii circa venti chilogrammi, è stato distrutto.