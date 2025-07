San Giovanni in Fiore, consegnata la 55esima casa popolare

L’Amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore ha consegnato la 55esima abitazione di edilizia convenzionata a una famiglia che ne aveva diritto.

Si tratta dell’ennesima consegna dal forte valore sociale, che per la Sindaca Rosaria Succurro rappresenta anche un fatto di umanità.

«È sempre un’emozione indescrivibile – ha infatti precisato la Prima Cittadina – aprire la porta di una casa e consegnarla a una famiglia. Oggi apriamo la 55esima porta e consegniamo la 55esima chiave, la 55esima casa alla 55esima famiglia. Provo la stessa commozione di quando ho consegnato la prima casa. Per un Sindaco non c’è soddisfazione più grande che affidare quella chiave, simbolica di un porto sicuro, di una speranza che magari era perduta ed è stata ritrovata».

Negli anni, l’Amministrazione comunale guidata sta facendo di San Giovanni in Fiore un modello di welfare in Calabria e nel resto d’Italia, perché continua a dare risposte puntuali in tema di diritto alla casa, riduzione delle diseguaglianze e assistenza sociale ai più deboli.

«Quando si danno risposte del genere le persone ritrovano la speranza e riacquistano la fiducia nelle istituzioni e nella classe politica. Avevo detto – ha concluso – che nessuno a San Giovanni in Fiore doveva rimanere indietro. Stiamo mantenendo quell’impegno».