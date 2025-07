Carambola di auto sulla Statale 280, diversi feriti e disagi alla circolazione

Brutto incidente questo pomeriggio lungo la Strada Statale 280, dove quattro auto si sono scontrate nei pressi dello svincolo per Vena di Maida. Fortunatamente, tutti i soggetti coinvolti nello scontro hanno riportato ferite lievi, e solo uno dei feriti è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto, oltre al personale medico del 118, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Presenti anche squadre dell'Anas per la gestione del traffico, particolarmente congestionato a seguito del sinistro.