Da Civita a Bruxelles: concluso il progetto “Getting out of digital box”

La fase esperienziale del progetto Getting out of Digital Box a Brussels si è conclusa con la partecipazione di 12 studenti selezionati durante la formazione frontale nella sede dell’ associazione DSL di Civita.

"Uscire dagli schemi digitali e fare nuove amicizie", sottolinea la youth worker dell’ associazione Valentina Palazzo, i nostri partecipanti hanno sviluppato competenze rilevanti come: la capacità di combinare il mondo digitale e quello reale, la capacità di trarre vantaggio dall'intelligenza artificiale e da altri strumenti digitali e l'attenzione all'aspetto mentale della digitalizzazione.

Oltre a sviluppare le competenze direttamente correlate al nostro argomento, i partecipanti hanno appreso di come adattarsi a un ambiente diverso, dallo sviluppo di capacità di lavoro di squadra e dal miglioramento e dall'accettazione della propria creatività.

Nella capitale belga, il gruppo ha visitato il museo sulla storia, la struttura e l’organizzazione interna del Parlamento Europeo e i suoi deputati. I ragazzi hanno scoperto le varie visioni politiche degli europarlamentari, un’opportunità interattiva per comprendere l’assemblea del popolo europeo e le sue attività istituzionali. L’ultimo giorno, il gruppo ha svolto una visita al “museo Magritte” e alla cattedrale di Bruxelles.

Il presidente dell’associazione DSL, promotrice dell’iniziativa, al termine di questa esperienza auspica che i ragazzi abbiano compreso il complesso funzionamento dell’Unione Europea, le sue istituzioni e quanto sia importante essere consapevoli cittadini europei. Il viaggio, quindi, ha rappresentato un’esperienza formativa e interattiva che ha permesso ai ragazzi di approfondire le loro conoscenze sull’Unione Europea e di sviluppare la loro cittadinanza europea.