Appicca il fuoco vicino a una casa, denunciato per incendio doloso

Con l’accusa di aver appiccato un incendio doloso, in un’area di sterpaglie e, cosa ancora più grave, in prossimità di un’abitazione, i carabinieri hanno denunciato un crotonese che grazie alla descrizione fornita da un testimone, è stato rintracciato proprio nelle immediate vicinanze del luogo in cui si era sviluppato il rogo.

Le verifiche eseguite successivamente hanno portato a ritenere l’uomo come il sospettato di aver acceso il fuoco e al termine degli accertamenti è stato pertanto deferito formalmente all’autorità giudiziaria competente.

L’intervento dei carabinieri è scattato in questo caso dopo una segnalazione arrivata al 112 da parte di un cittadino, che ha notato l’uomo mentre si allontanava dalla zona interessata dalle fiamme.

Giunti immediatamente sul posto, i miliari hanno trovato l’incendio già estinto grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco, ma hanno subito avviato le ricerche per individuare quindi il presunto responsabile.

L’episodio si inserisce in un contesto di particolare attenzione al contrasto dei reati ambientali, specialmente in un periodo dell’anno in cui il rischio di incendi è elevato a causa delle alte temperature e della siccità.