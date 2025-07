San Floro Celebra la Tradizione con la XII Edizione della Fiera di Sant’Anna

Il borgo di San Floro si prepara a vivere un appuntamento imperdibile con la storia e la cultura locale: il 26 luglio, a partire dalle ore 16, prenderà il via la XII Edizione della "Fiera di Sant'Anna", un evento che anno dopo anno si conferma un baluardo della tradizione, capace di rievocare con passione e autenticità le radici più profonde del territorio.

L'amministrazione comunale di San Floro, in collaborazione con la Pro Loco di San Floro, l'Unpli, il Gal Serre Calabresi e numerosi partner locali, ha allestito un programma ricco e coinvolgente, pensato per deliziare visitatori di ogni età.



Dove diventa arte

"Dove la Tradizione Diventa Arte!" recita lo slogan di questa edizione, e mai parole furono più appropriate. La Fiera di Sant'Anna non è solo una sagra, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, un'occasione preziosa per riscoprire e valorizzare usi e costumi che hanno plasmato l'identità calabrese.



Il cuore pulsante della manifestazione sarà la Gara di filatura di Maccarruni, un'arte antica che verrà riproposta con l'abilità di concorrenti provenienti anche da fuori provincia, un vero e proprio spettacolo di destrezza manuale che affonda le radici nella gastronomia tipica. A seguire, la Sagra dei Maccarruni con pomodoro Sanflorese e vino Ciro, un'esplosione di sapori autentici che celebra i prodotti locali.

Musica, danza e artigianato

Ma la Fiera di Sant'Anna è anche musica, danza e artigianato. L'attesa Sfilata di Costumi del territorio del Catanzarese con balli tradizionali promette di incantare gli spettatori con la bellezza e l'eleganza degli abiti d'epoca, accompagnati dalle movenze vivaci delle danze popolari.

Ad arricchire l'atmosfera ci sarà la Musica etnopolare antropologica inedita di Masino Leone, un'esperienza sonora che trascende i confini del tempo.

Spazio anche all'arte con l'Esposizione di oggetti realizzati con materiali didattici di ragazzi e bambini, testimonianza della continuità delle tradizioni nelle nuove generazioni, e la Mostra di pittura di Ceffi Gianfranco Anastasi.



Il raduno dei Giganti

Un momento di grande richiamo sarà il Raduno di tre coppie di Giganti di Taurianova con animazione, figure imponenti che incarnano il folklore locale e promettono un coinvolgimento gioioso. Non mancheranno il Ballo del ciuccio e le Mostre fotografiche della Tratta della Seta dal vivo con allestimenti di stand, a ricordare la storia serica che ha reso celebre San Floro. La giornata culminerà con la Santa Messa e Processione, a suggellare il forte legame della comunità con le proprie radici religiose.

I carri del bue 1900

Un'ampia sezione sarà dedicata alla Scenografia rurale con esposizione di Carri del bue 1900, Trattore musicale anni '50 e Bici da campagna anni '40, elementi che rievocano il lavoro e la vita di un tempo. La Realizzazione dal vivo di una marotta offrirà ai visitatori la possibilità di assistere alla creazione di un manufatto tradizionale, un vero e proprio tuffo nell'artigianato contadino.



L'evento si inserisce nel più ampio contesto dei "Filiere Corte e Mercati Locali", sostenuto da fondi europei, a riprova dell'impegno nel valorizzare la filiera agroalimentare locale e promuovere un modello di sviluppo sostenibile.

Una opportunità unica

La Fiera di Sant'Anna di San Floro non è solo una festa, ma un'opportunità unica per le nuove generazioni di connettersi con il proprio passato, e per i più anziani di rivivere e tramandare preziose memorie. È un inno alla resilienza delle tradizioni, alla bellezza del patrimonio culturale e alla vitalità di una comunità che sa celebrare con orgoglio la propria identità.



Non resta che segnare la data: 26 luglio, San Floro. Un appuntamento da non perdere per chiunque voglia immergersi in un'esperienza autentica, fatta di sapori, suoni, colori e la passione ineguagliabile per la tradizione.