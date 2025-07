Ancora spiagge occupate abusivamente: liberati nel Crotonese oltre 3mila mq

Le coste del crotonese con relativi stabilimenti balneari, finiscono ancora sotto la lente degli uomini della Guardia Costiera impegnati nell’ormai nota operazione Mare e Laghi sicuri.

Le attività di verifica si stanno ancora concentrando sul litorale di Cirò Marina dove insistono diversi lidi e dove sono state accertate altre occupazioni abusive di demanio pubblico marittimo, che hanno determinato, nel complesso, la denuncia alla Procura pitagorica di due operatori del territorio.

Gli ombrelloni e le sdraio

In particolare, in un primo stabilimento balneare, dopo una ispezione si è accertato abbia posizionato ombrelloni e sdraio su circa mille metri quadrati di spiaggia non contemplata tra le superfici in concessione. L’area è stata liberata nell’immediatezza ed il titolare è stato deferito.

La terrazza senza permesso

Anche nel secondo caso c’è stata una occupazione abusiva per circa duemila cento metri quadrati, sia allocandoci ombrelloni e sdraio che realizzando una terrazza di circa centodieci metri quadrati asservita alla struttura commerciale retrostante.

L’area occupata dagli ombrelloni è stata liberata subito mentre la terrazza è stata sequestrata, col responsabile dello stabilimento che è stato anch’egli denunciato per diverse ipotesi di reato.

L’indennizzo per il Comune

L’attività svolta dai militari della Capitaneria di Porto consentirà ora di avvisare il Comune competente così che possa quantificare e recuperare gli indennizzi dovuti.

Accertate inoltre diverse irregolarità amministrative che hanno determinato l’irrogazione di sanzioni amministrative per un importo superiore agli settemila Euro.

Tra le violazioni contestate, in prevalenza, l’assenza del bagnino, subito ripristinato, e la carenza delle dotazioni previste dall’Ordinanza di sicurezza balneare.