Ombrelloni selvaggi sulle spiagge nel crotonese: liberati 20mila mq

Un’operazione notturna della Polizia Locale di Cirò Marina ha portato al sequestro di oltre 170 tra ombrelloni e gazebo. Denominata “Midnight Shadow”, l'attività è scattata all'alba di ieri, mercoledì 13 agosto, per contrastare l'occupazione abusiva di ampi tratti di spiaggia libera, con attrezzi lasciati incustoditi e senza autorizzazione oltre l’orario consentito.

L’Intervento notturno

A seguito di numerose segnalazioni giunte dai cittadini tramite i social del Comando, gli agenti hanno pianificato l'intervento con il supporto di un drone, una telecamera a visione notturna e un misuratore laser, strumenti che hanno permesso di documentare con precisione le superfici occupate.

L'operazione ha interessato otto punti del litorale per un totale di circa 20 mila metri quadrati di arenile demaniale. Il materiale rimosso è stato posto sotto sequestro.

Il personale del Nucleo di Polizia Giudiziaria ha acquisito le coordinate GPS delle aree, mentre gli agenti del Servizio di Pronto Intervento, coadiuvati dal personale comunale, hanno provveduto alla rimozione.

I prossimi controlli

Il sindaco Sergio Ferrari, raccogliendo le istanze dei cittadini, ha dato immediato indirizzo al Comando di Polizia Locale affinché venissero ripristinati gli spazi pubblici.

La Polizia Locale ha ribadito che il posizionamento non autorizzato di attrezzature balneari, al fine di occupare in modo esclusivo gli spazi demaniali, costituisce una violazione delle norme e sarà perseguito con fermezza.