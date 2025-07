Nonostante il divieto e il braccialetto avvicina i familiari, finisce in manette

Incurante del braccialetto elettronico a cui era stato sottoposto a tutela dei suoi familiari, sarebbe andato lo stesso nell’area a lui vietata dalla misura restrittiva, facendo scattare così l’allarme che ha portato ad intervenire una pattuglia della Squadra Volante.

È accaduto a Crotone, nelle scorse ore. Gli agenti si sono precipitati sul posto procedendo al suo arresto con l’accusa di aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti degli stessi familiari.

La task force di magistrati

L’uomo è stato portato poi in Questura per gli accertamenti di rito mentre le informazioni raccolte dagli investigatori sono state immediatamente trasmesse al magistrato di turno presso la Procura della Repubblica del capoluogo, guidata Domenico Guarascio, che per questi casi può contare su una task force composta da magistrati specializzati nel settore.

L’attenzione della polizia

Il provvedimento di oggi conferma l’attenzione degli uomini della Polizia per i reati che rientrano nel novero del cosiddetto “Codice Rosso” testimoniando l’impegno voluto dal Questore Renato Panvino, che ha attuato una serie di iniziative, sia di tipo preventivo che repressivo, volte a contrastare la violenza domestica e di genere, aprendo dei canali comunicativi di facile consultazione da parte di tutte le vittime o di coloro che sono a conoscenza di fatti ai danni delle donne.