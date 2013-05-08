Va dalla moglie, ma ha il divieto di avvicinarsi: finisce in manette

Nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e ai luoghi da lei frequentati, un uomo di 42 anni, R.S. di Isola Capo Rizzuto, è stato sorpreso all’interno dell’abitazione coniugale in compagnia proprio della persona da cui avrebbe dovuto tenersi a distanza.

A fermarlo sono stati i Carabinieri della Tenenza locale, che hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato. L’uomo, ha infatti violato le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, rendendosi responsabile di un grave episodio di inosservanza della misura prevista dal cosiddetto “codice rosso”.

L’intervento dei militari si inserisce nel quadro di una più ampia e costante attività di prevenzione e contrasto alla violenza domestica e di genere, portata avanti dal Comando Provinciale di Crotone, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica diretta da Domenico Guarascio.

Le forze dell’ordine continuano a mantenere alta l’attenzione su ogni segnale di disagio, anche minimo, con l’obiettivo di prevenire situazioni potenzialmente pericolose e proteggere le vittime da conseguenze più gravi.