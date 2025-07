Cooperative Metalmeccaniche, Legacoop soddisfatta per il rinnovo del contratto

"La firma con cui si è sancito il rinnovo del Ccnl delle Cooperative Metalmeccaniche e Impiantistiche rappresenta un passo fondamentale per garantire stabilità, crescita e tutela dei diritti dei lavoratori del settore, nonché un punto di forza per l'intero comparto produttivo".

È quanto afferma Maurizio De Luca, responsabile Produzione e Servizi di Legacoop e presidente di Edilcassa Calabria commentando il risultato ottenuto.

"Questo – prosegue – è un risultato frutto di un lungo e serio percorso di confronto e collaborazione tra le parti sociali in cui Legacoop ha avuto un ruolo determinante affinché si pervenisse a soluzioni equilibrate e sostenibili per imprese, soci e lavoratori".

Il nuovo contratto sottoscritto ieri, martedì 22 luglio a Roma, è valido dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2028 e rafforza le tutele salariali e normative delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, con un aumento economico minimo di 200 euro al termine del quadriennio al livello C3, il rafforzamento del sistema di welfare, il mantenimento della clausola di salvaguardia sull’Ipca, l’implementazione delle causali contrattuali per la proroga dei contratti a termine e l’aggiornamento di istituti contrattuali rilevanti come orari di lavoro, congedi mercato del lavoro e relazioni sindacali.

"Il rinnovo del Ccnl non solo migliora concretamente le condizioni economiche e normative dei lavoratori – spiega ancora De Luca -, ma ribadisce anche l'efficacia del modello cooperativo nel garantire relazioni industriali positive e costruttive. In un momento delicato per l'economia calabrese, questo accordo è un segnale importante di fiducia e prospettiva per le imprese e le famiglie dei lavoratori coinvolti".

L’intesa è stata sottoscritta dalle organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, rappresentate rispettivamente dai segretari generali Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella, e dalle centrali cooperative Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci Produzione e Lavoro, rappresentate rispettivamente dal vicepresidente vicario, Andrea Laguardia, dal presidente, Massimo Stronati, e dal coordinatore del Settore Produzione e Lavoro, Nicola Ascalone, alla presenza delle delegazioni trattanti.