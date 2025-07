Ricercato in Olanda era in vacanza in Calabria, tedesco arrestato a Zambrone

La Squadra Mobile di Vibo Valentia ha fermato un cittadino tedesco su cui pendeva un mandato d'arresto europeo emesso dall’Olanda.

La presenza in una struttura ricettiva di Zambrone Marina del ricercato è stata segnalata alla Sala Operativa della Polizia martedì mattina.

Così gli investigatori si sono precipitati sul posto e rintracciato l’uomo lo hanno accompagnato in Questura per gli accertamenti, scoprendo appunto che doveva scontare sei mesi di reclusione per detenzione di stupefacenti (sempre in Olanda). Dichiarato in arresto è stato così accompagnato nella Casa Circondariale di Vibo Valentia, dove attenderà l’estradizione.

Rintracciato con l'App Alloggiati Web

Il rintraccio del tedesco è stato possibile grazie alle procedure di cooperazione internazionale tra le forze di polizia europee, ma anche grazie al sistema “Alloggiati Web”, che consente ai gestori delle strutture ricettive di comunicare tempestivamente alla Questura i dati degli ospiti.

L’esatto adempimento di questo obbligo ha infatti consentito agli agenti della Squadra Mobile di rintracciare velocemente l’uomo, assicurandolo così alla giustizia.