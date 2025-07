Cerisano, tecnici e politici a confronto per un “Laboratorio di sviluppo inter-urbano"

"La verità è che gli enti pubblici beneficiari di fondi pnrr sono impegnati, oggi, a spendere velocemente cercando di non sprecare le risorse ottenute dai bandi. Alcuni altri, come nel caso di specie, cominciano a ragionare e pensare di trovare altre risorse e proseguire l'opera virtuosa nell'interesse dei comuni e dei cittadini".

Potrebbe essere questa la sintesi di una lunga ed interessante giornata di lavoro a Cerisano, nell' hub culturale di Palazzo Sersale, in cui tecnici e politici si sono confrontati in un “Laboratorio di sviluppo inter-urbano”.

Germana Di Falco, esperta delle Politiche di Coesione per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha saputo delineare sfumature interessanti e soprattutto indicare aspetti procedurali utili alle diverse amministrazioni.

“Pensare al dopo Pnrr in una logica di finanza integrata”, lavorare sulla matrice di finanziabilità per la sostenibilità di lungo periodo, le complementarietà tra fondi e le integrazioni delle progettualità Pnrr, questi alcuni dei tanti temi approfonditi e discussi.

Cerisano, ad esempio, ha saputo innescare un percorso virtuoso di sviluppo e oggi intende promuovere una rete di amministrazioni per la definizione di una visione integrata di sviluppo per l’area vasta.

“La sfida della riforma della politica di coesione e i nuovi scenari di finanza pubblica nell’era post-Pnrr impongono di ridisegnare le modalità con cui la visione di sviluppo si coniuga con la capacità di attrarre risorse per realizzare i progetti strategici e dare continuità a quanto avviato con il Pnrr”.

"Un laboratorio in cui, in maniera interattiva, si e' ragionato di progetti di sviluppo, sulle matrici di finanziabilità e sui percorsi che consentano di affrontare in maniera sinergica l'attrattività e la competitività delle Serre e di tutta l'area urbana”.

L’introduzione al CityLab MediAree Next Generation City è stata a cura di Raffaella Florio dell'Anci. Padrone di casa ovviamente il Sindaco di Cerisano, Lucio Di Gioia, che ha ospitato il Sindaco del Comune di Cosenza, Franz Caruso.

Lo scenario evolutivo dei fondi per le aree urbane funzionali alla luce della rimodulazione del quadro finanziario pluriennale e delle proiezioni sulle risorse europee 2028-2034, è stato argomento di discussione per Fabio Liparoti, Vice Sindaco Comune di Rende, Francesco Venneri Direttore UOA Coordinamento dei Programmi, dei Progetti Strategici e della Capacità Istituzionale Regione Calabria, Erminia Giorno, Segretario Generale della Cciaa brutia.

Dare gambe alle idee, dunque. Come strutturare le soluzioni di finanza di impatto e di finanza alternativa, come combinare finanza europea e finanza alternativa, come costruire la matrice di finanziabilità in una prospettiva di finanza integrata, sono stati argomentati da Pina Incarnato, Assessore Comune di Cosenza, Antonio Emilio Giovanni Alfieri, Comune di Cerisano, Salvatore Modesto, Comune di Cosenza e Marco Di Donna, Comune di Rende.