Accordi di Simul con nuovi gruppi editoriali: opportunità, vantaggi e utilità per tutti

Continua la crescita di Simul News, l’edicola digitale per aziende che sta ampliando a dismisura la sua rete di collaborazioni con editori di assoluto livello. I passi dell’azienda sono rivolti verso nuove opportunità di lettura adatte ad ogni tipologia di impresa.

Il focus è su Gruppo Italia S.r.l (con il Quotidiano Energia), Periodici San Paolo S.r.l. (con Famiglia Cristiana). Romeo Editore S.r.l. (con L’Unità e Il Riformista), ma la lista non finisce qui. La scelta strategica è molto chiara e indica delle intenzioni ben precise per lo sviluppo di Simul News.

La strategia di Simul News dietro gli accordi

La chiave di lettura per interpretare le scelte strategiche di Simul News è la necessità di ampliare e abbracciare diverse tipologie di pubblico. Avere un bacino di riviste e giornali così diversificate permette di avere un pubblico molto variegato e di adattarsi a qualsiasi tipo di cliente. Inoltre, poter aggregare in un unico punto d'accesso le principali fonti d'informazione offre un'esperienza centralizzata e fluida, adattabile a qualsiasi tipo di contesto aziendale e completa a 360 gradi.

Da Il Messaggero a Il Corriere Adriatico, passando per il Corriere della Sera e L'Unità, questi nuovi contratti garantiscono l'accesso digitale a quotidiani di rilevanza nazionale e locale, e a periodici di settore.

Opportunità offerte da Simul News

L'ingresso di nuove testate nella piattaforma Simul News si traduce in un’ulteriore espansione delle opzioni per le imprese, gli studi professionali e gli enti istituzionali. Questo approccio rappresenta un grande passo verso una gestione centralizzata delle informazioni: gli utenti possono scegliere i quotidiani e periodici che più rispondono alle loro esigenze, risparmiando tempo e risorse.

Con Simul News, ogni utente ha a disposizione un unico punto di accesso per sfogliare i PDF delle testate scelte, utilizzando strumenti avanzati per il ritaglio degli articoli, la ricerca per parole chiave, e l'attivazione di alert automatici su temi di interesse.

Inoltre, l'aggregazione degli abbonamenti digitali consente un risparmio economico significativo. Si stima che l’acquisto degli abbonamenti tramite Simul News porti un risparmio netto di circa il 40% rispetto al costo delle copie cartacee. Questo aspetto è particolarmente vantaggioso per le aziende, che possono dotare i propri dipendenti di accesso a tutte le testate necessarie senza dover sostenere i costi legati all'acquisto di copie cartacee.

Perché sono utili questi accordi

Il successo della strategia di Simul News sta nel win-win per tutte le parti coinvolte. Nel caso degli editori ad esempio, la collaborazione con Simul News offre una nuova modalità di distribuzione delle loro testate, portando il loro contenuto digitale a una nuova audience.

Per Simul News stessa, poter contare su questi accordi significa poter migliorare la varietà e la qualità delle risorse disponibili sulla piattaforma, rafforzando la sua posizione nel mercato delle edicole digitali.

Per quanto riguarda i professionisti e le aziende, questi accordi sono una risorsa imprescindibile. La consultazione delle ultime notizie, degli approfondimenti settoriali e delle analisi politiche o economiche avviene con pochi clic, senza la necessità di spostarsi fisicamente da una fonte all'altra.

A chi servono questi accordi

Gli accordi tra Simul News e i gruppi editoriali sono pensati per aziende, studi professionali e istituzioni che necessitano di un flusso continuo e centralizzato di informazioni. Sono particolarmente utili per coloro che operano in ambienti dinamici e competenti, dove rimanere aggiornati su notizie e sviluppi quotidiani è fondamentale.

L'accesso immediato a una vasta gamma di testate giornalistiche e la possibilità di personalizzare l'abbonamento a seconda delle necessità specifiche dell'utente fanno di Simul News un servizio adatto per chiunque debba gestire informazioni in modo efficiente e senza sprechi.

Offrendo strumenti avanzati per la ricerca, la consultazione e l’archiviazione degli articoli, Simul News si conferma una soluzione ideale per le aziende e i professionisti che vogliono gestire al meglio il loro flusso di informazioni senza compromettere la qualità o il budget.

L’integrazione delle nuove testate editoriali, arricchisce ulteriormente la piattaforma, facendola diventare uno strumento sempre più utile per tutti coloro che lavorano nel mondo della comunicazione, della finanza, o in settori dove il lifelong learning e la raccolta delle informazioni sono fondamentali.