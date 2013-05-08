Successo e musica d’eccellenza per il 25° dell’Orchestra Giuseppe Scerra

Un'emozionante celebrazione musicale ha segnato il 25° anniversario di fondazione dell'Orchestra Giovanile di Fiati ‘Giuseppe Scerra’ di Delianuova.

Il concerto, tenutosi nel pomeriggio del 9 agosto nel centro aspromontano, ha visto la partecipazione straordinaria dei Magna Perkòs Duo e del Percussion Ensemble dell'orchestra stessa, riscuotendo un grande successo e l'ammirazione del pubblico.

L'evento ha dimostrato l'impegno e la passione di tutti i musicisti coinvolti, un tributo alla storia e al futuro della musica nel territorio.

L'impegno dei giovani musicisti

Protagonisti assoluti della serata sono stati i ventuno musicisti del Percussion Ensemble, sapientemente diretti dal M° Matteo Pietropaolo.

La loro dedizione e l'intensa preparazione si sono tradotte in un'esecuzione brillante, che ha esaltato le sonorità uniche delle tastiere e degli strumenti a percussione. L'eccezionale performance ha suscitato forti emozioni e meritato unanime apprezzamento da parte dei presenti, che hanno potuto godere di un repertorio di altissimo livello.

L'intervento dei Magna Perkòs Duo

Ad impreziosire ulteriormente il programma, l'esibizione dei Magna Perkòs Duo, formati dal M° Matteo Pietropaolo al vibrafono e dal M° Andrea Virgillito alla marimba.

I due musicisti, che si sono conosciuti e formati al Conservatorio ‘G. Tartini’ di Trieste sotto la guida del M° Fabian Pérez Tedesco, hanno condiviso un progetto cameristico di grande spessore.

Hanno eseguito brani di elevata difficoltà tecnica e interpretativa, come la celebre 'Passacaglia' di Handel, la 'Sonata K141' di Domenico Scarlatti e 'Calienta' di Emmanuel Séjourné.

Le esecuzioni sono state proposte sia in duo che con l'accompagnamento del Percussion Ensemble, a cui si sono uniti anche due allievi e un maestro percussionista provenienti dai vicini comuni di Oppido Mamertina e Locri, e il M° Davide Sergi al basso elettrico.

Un convegno per riflettere sul futuro

Il concerto è stato il culmine di una giornata dedicata alla musica e alla sua importanza. Nelle ore mattutine, infatti, si è tenuto il convegno “La banda oggi”, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell'orchestra e seguito dai media locali.

L'incontro ha visto la partecipazione di esperti e autorità istituzionali, che hanno discusso il ruolo cruciale dei fratelli Dottori Nazareno e Giuseppe Scerra, fondatori delle Orchestre di Fiati di Melicucco e Delianuova, nello sviluppo del sistema bandistico calabrese e nazionale.

Il dibattito ha inoltre esplorato il ruolo delle bande musicali come motore di crescita culturale e sociale per il territorio, ribadendo la loro importanza per la comunità.