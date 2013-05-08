Ambito Sociale di Crotone: un nuovo finanziamento per il progetto Pippi

Filly Pollinzi

Arriva ancora un risultato positivo per le politiche sociali del territorio: l’Ambito Sociale di Crotone, che vede il Comune capofila, ottiene un nuovo finanziamento nell’ambito del P.I.P.P.I., Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione, classificandosi secondo nella graduatoria regionale.

Si tratta di un importante riconoscimento per la qualità della progettazione presentata e per un ulteriore riconoscimento per il lavoro svolto sul territorio a supporto della genitorialità e del benessere dei minori. Il finanziamento riconosciuto all’Ambito Sociale di Crotone è di 210.000 euro.

Il progetto finanziato

Il progetto finanziato - prosegue la nota - prevede l’attivazione di interventi di sostegno psico-sociale ed educativo rivolti a famiglie individuate dai servizi sociali professionali dei Comuni dell’Ambito, con l’obiettivo di affrontare e risolvere problematiche di breve e media durata che riguardano i minori e i nuclei familiari in situazioni di fragilità.

Si proseguirà a mettere in campo azioni mirate ad offrire sostegno educativo ai minori nel loro percorso di crescita, con particolare attenzione agli obblighi scolastici, alle relazioni familiari e sociali, a supportare i componenti familiari nello svolgimento dei propri ruoli educativi e genitoriali e a promuovere la costruzione di sinergie territoriali, attraverso forme di collaborazione integrate tra i servizi sociali, educativi e sanitari.

Un risultato importante

“Si tratta di un risultato importante che conferma la bontà del lavoro sinora svolto in continuità con questa specifica linea di intervento. Il finanziamento regionale riconosce l’impegno costante del nostro Ambito nella costruzione di percorsi educativi e di sostegno alla genitorialità, fondamentali per prevenire situazioni di disagio più gravi e promuovere il benessere dei minori nel loro contesto familiare e sociale. Ed è un'ulteriore conferma dell’impegno professionale di grande qualità dell’ufficio di Piano del Comune di Crotone, capofila del distretto” dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi.

Il Programma Pippi, promosso a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rappresenta uno strumento innovativo di prevenzione e sostegno, che pone al centro la famiglia come risorsa e protagonista attiva del cambiamento.

“Con questo nuovo finanziamento, l’Ambito Sociale di Crotone rinnova il proprio impegno nel rafforzare una rete territoriale di interventi mirati, capaci di offrire risposte concrete, tempestive e personalizzate ai bisogni dei minori e delle loro famiglie” conclude l’assessore Pollinzi.



