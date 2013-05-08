Se ne infischia dei domiciliari, evade e stalkerizza l’ex: va in carcere

La Polizia, su coordinamento della Procura della Repubblica locale, ha dato esecuzione a una misura cautelare che ha portato in carcere un vibonese già agli arresti domiciliari per il reato di stalking. Le indagini hanno rivelato che l'uomo aveva violato ripetutamente le misure imposte, continuando a perseguitare l'ex compagna.

La vicenda

La vicenda ha avuto inizio con la denuncia di una donna, che ha segnalato di essere vittima di stalking da parte dell'ex compagno. L'uomo era stato inizialmente arrestato e, dopo l'udienza di convalida, il Gip del Tribunale cittadino aveva disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Questa misura, tuttavia, era stata ripetutamente violata, poiché l'uomo era stato sorpreso a transitare più volte nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro della donna. Per questo motivo, la misura era stata sostituita con gli arresti domiciliari.

L'arresto

Nonostante la nuova misura, l'uomo è stato però nuovamente arrestato in flagranza di reato il 7 agosto scorso, per evasione, dopo essere stato sorpreso a recarsi nuovamente, a bordo della sua auto, nei pressi del luogo di lavoro della vittima.

Di fronte a queste reiterate violazioni, il Giudice, durante l'udienza dell'8 agosto, ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. Gli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volante hanno dato immediata esecuzione al provvedimento.