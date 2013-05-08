All’Ospedale San Giovanni di Dio Crotone una “Culla per la Vita”

Un luogo sicuro, sempre accessibile, dove ogni neonato possa ricevere immediata assistenza e cure, garantendo al contempo l’anonimato di chi lo affida.

Con questo obiettivo, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, ha approvato l’istituzione di una “Culla per la Vita” presso l’Ospedale San Giovanni di Dio.

La struttura sarà collocata in un’area riservata e facilmente raggiungibile, dotata di termoculla riscaldata e sistemi di sicurezza attivi 24 ore su 24.

Il servizio, gestito dal reparto di Neonatologia/Terapia Intensiva Neonatale in collaborazione con la Pediatria, permetterà di accogliere i neonati in condizioni di massima tutela e riservatezza, attivando immediatamente l’assistenza sanitaria necessaria.

Il progetto, sollecitato al Commissario straordinario dell’Asp dal consigliere comunale del Comune di Crotone Marisa Luana Cavallo, nasce per offrire un’alternativa concreta e sicura alle madri in grave difficoltà, prevenendo gesti estremi di abbandono e assicurando ad ogni bambino una possibilità di vita e di protezione.

“Con l’attivazione della Culla per la Vita – afferma il Commissario Straordinario dell’ASP di Crotone Monica Calamai – intendiamo rafforzare il sistema di tutela dei minori e garantire alle madri in condizioni di fragilità uno strumento sicuro e rispettoso dell’anonimato. È un’iniziativa che testimonia responsabilità e civiltà, e che risponde a un preciso dovere istituzionale verso la comunità”.