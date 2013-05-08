Sanità. La Cot di Crotone compie un anno: un modello di assistenza efficiente

A un anno dalla sua attivazione, la Centrale Operativa Territoriale (Cot) di Crotone si conferma un punto di riferimento strategico per la gestione dei percorsi di cura dei pazienti più fragili.

Attiva dal maggio 2024, la Cot ha preso in carico 888 pazienti, garantendo una rapida assistenza e un'efficace continuità tra il percorso ospedaliero e quello sul territorio. Le segnalazioni provengono principalmente dai reparti di Ortopedia, Medicina Generale, Oncologia e Geriatria.

Il potenziamento del team

L’equipe della Cot, attualmente composta da cinque infermieri e un operatore socio-sanitario, sarà presto potenziata con l’inserimento di un assistente sociale e di un medico.

Questo rafforzamento permetterà di fornire una valutazione multidimensionale e multiprofessionale delle esigenze di ogni singolo paziente.

Il Commissario Straordinario Monica Calamai e il Direttore Sanitario Luigi Rossi, durante una recente visita, hanno espresso il loro apprezzamento per i risultati raggiunti, sottolineando la professionalità e l'impatto positivo sul territorio.

Gli obiettivi futuri

La Calamai ha ribadito che “I dati del primo anno confermano l’efficacia del modello adottato, la Cot di Crotone garantisce cure integrate e di qualità, mettendo al centro la persona e valorizzando il lavoro di squadra e la sinergia con il territorio”.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone intende proseguire nel potenziamento della rete territoriale, con l'obiettivo di ampliare i servizi, consolidare i risultati e continuare a garantire risposte rapide e vicinanza al cittadino.