Sistema fognario: a Cosenza e Rende al via lavori ammodernamento

Maximiliano Granata (a sinistra) e Salvatore Siviglia

Si sblocca un'opera attesa da anni per l'ammodernamento del sistema fognario-depurativo nell'area Cosenza-Rende. Un progetto finanziato con 35 milioni di euro e affidato alla società Kratos Scarl, che vede il Consorzio Valle Crati come ente concedente.

L'intervento è di importanza cruciale per la Calabria per uscire dalle procedure di infrazione comunitaria legate al mancato rispetto della Direttiva (la 91/271/CEE) sul trattamento delle acque reflue urbane.

Il Cronoprogramma

La Kratos ha comunicato che sta finalizzando l'analisi tecnico-procedurale per formalizzare le modalità operative subito dopo la pausa estiva.

Da un'interlocuzione tra il direttore generale dell'ambiente Salvatore Siviglia e il presidente del Consorzio Valle Crati, Maximiliano Granata, è emersa la necessità di definire un cronoprogramma preciso a partire da settembre.

L'obiettivo

L'obiettivo è superare i problemi tecnici riscontrati e avviare i lavori il prima possibile. Granata ha dichiarato che "non è più procrastinabile questo intervento e ritengo che i lavori debbano iniziare nel mese di ottobre per ammodernare un sistema fognario che garantirà la depurazione nell’ambito del Valle Crati".