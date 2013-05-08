Roccella. Tenta di rubare un’auto, fermato da un carabiniere che era al mare

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Pensava di passare inosservato, confondendosi tra i tanti bagnanti che ogni giorno percorrono il lungomare di Roccella Ionica per raggiungere le assolate spiagge della nota località balneare calabrese.

I primi sospetti

Ma il caso ha voluto che, tra quelle persone, vi fosse un Carabiniere libero dal servizio della Sezione Operativa locale ed a cui sono bastati pochi attimi per capire le reali intenzione di quell’uomo che, con apparente disinvoltura, si muoveva nei pressi di un’auto che era parcheggiata a pochi metri dalla spiaggia: un atteggiamento, il suo, calmo ma circospetto, che non è affatto passato inosservato all’occhio esperto del militare, che si è così fermato per controllarne le mosse.

L’azione lampo

Al malfattore, non avvedutosi dello sguardo del carabiniere che non o perdeva mai d’occhio, è stato infatti sufficiente forzare, con abile e fulminea maestria, il finestrino del veicolo ed entrarci in pochi secondi.

Altrettanto veloce, però, l’intervento del militare che, senza esitazione, lo ha fermato e consentito ai colleghi, che erano di pattuglia in zona, di arrivare immediatamente sul posto per dargli una mano.

La denuncia

Lo sventurato tentativo dell’uomo, poi identificato in un 44enne di Grotteria, si è così concluso con l’arresto dell’uomo che è stato poi denunciato e che dovrà rispondere di del reato di tentato furto aggravato.