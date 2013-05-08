Grave incidente sulla Statale 18, intera famiglia in codice rosso

Tre auto sono rimaste coinvolte in un violento incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la Strada Statale 18, in un tratto ricadente nel comune di Paola, nel cosentino. Per motivi ancora in fase di accertamento, si sarebbe verificato un tamponamento a catena, che ha provocato il ribaltamento di un mezzo sulla carreggiata.

A bordo dell'auto viaggiava una donna incinta con i due figli, che una volta estratti dalle lamiere sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Cetraro. Meno gravi le condizioni degli altri coinvolti, che sono invece state trasportate nell'ospedale di Paola.

Sul posto le forze dell'ordine assieme ai Vigili del Fuoco ed al personale medico-sanitario del 118. Si cerca ora di far luce sulle dinamiche del sinistro.