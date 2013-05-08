Ripreso dalle telecamere mentre appicca inendio: arrestato 80enne a Gimigliano

Un pensionato ottantenne di di Gimigliano è stato arrestato, nei giorni scorsi, dai Carabinieri in quanto srebbe il responsabile di un vasto incendio che ha distrutto oltre 37 mila metri quadri di aree boschive nel comune del catanzarese, precisamente in località Cavorà. Un incendio complesso, che ha richiesto oltre due giorni di lavoro per essere domato dai Vigili del Fuoco, e che si è pericolosamente avvicinato ad abitazioni e ad una scuola.

L'episodio risale allo scorso 20 luglio, e le indagini sono partite nell'immediato. Dopo aver setacciato la zona alla ricerca di indizi, è stato possibile risalire a delle immagini di videosorveglianza riprese da alcune telecamere, che avrebbero immortalato l'uomo proprio mentre accendeva il fuoco.

Al termine delle indagini è stato così possibile identificare il piromane e denunciarlo per incendio boschivo, reato per il quale è stato posto agli arresti domiciliari.