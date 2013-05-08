Crotone, ventenne denunciata per fuochi pirotecnici pericolosi

Una donna di 20 anni, residente a Crotone, è stata denunciata in stato di libertà dalla Polizia di Stato, per il reato di accensione ed esplosioni pericolose. L’episodio è avvenuto nel quartiere Acquabona, nel cuore della notte.

L’intervento della Polizia

Grazie a servizi mirati di controllo del territorio, disposti dal Questore Renato Panvino, gli agenti della Squadra Volante, sono intervenuti rapidamente dopo l’accensione di alcuni giochi pirici.

La giovane, identificata con le iniziali P.M.F., è stata sorpresa mentre si allontanava dalla batteria esplodente ed è stata immediatamente fermata, identificata e deferita all’Autorità Giudiziaria. Il materiale pirotecnico è stato sequestrato.

Pericoli e contesto

Secondo gli investigatori, l’accensione dei fuochi è avvenuta senza alcuna precauzione, mettendo a rischio la sicurezza dei residenti e dei veicoli parcheggiati in strada.

Il fenomeno, segnalano gli inquirenti, richiama in alcuni casi modalità riconducibili alla fiction “Gomorra”, usate per segnalazioni legate allo spaccio di droga, piuttosto che per tradizionali motivi festivi come compleanni, battesimi o lauree.

I risultati dei controlli

L’operazione rientra in una più ampia attività di prevenzione e monitoraggio sul territorio, che ha portato a: 495 persone identificate, di cui 11 stranieri e 84 con precedenti penali o di polizia; 227 veicoli controllati; 1 persona denunciata all’Autorità Giudiziaria e 3 soggetti segnalati al Prefetto di Crotone come assuntori di sostanze stupefacenti.

La strategia della Polizia

La Questura di Crotone ha ribadito il proprio impegno nel contrastare i fenomeni di spaccio di stupefacenti, soprattutto nelle zone della movida e delle discoteche, attraverso attività mirate di prevenzione e repressione.